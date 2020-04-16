"Все строго засекречено": что происходит в закулисье шоу "Маска"

Оказалось, даже сами участники не знают, кто есть кто. Все артисты изначально приезжают в съемочный павильон в толстовках и масках. Они выходят из машин и сразу отправляются в свои гримерки.
"Поскольку павильон большой, то артисты не пересекаются. Если они и видят друг друга, то уже только в концертных костюмах. Все строго засекречено", – заявил ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров.
Кроме того, участники не могут сообщать о том, что задействованы в программе, даже своим ближайшим родственникам и друзьям. В случае нарушения этого правила шоу "Маска" с них взимается штраф.
"Все участники подписали договор о неразглашении. С нарушивших его взимается штраф, иначе вся интрига пропадает", – подчеркнул Макаров.
Так, в одном из семи выпусков шоу "Маска" сидящая в жюри Регина Тодоренко заявила, что в шоу участвует ее муж Влад Топалов. Телеведущая предположила, что супруг скрывается под маской панды. Другие судьи согласились с мнением инстадивы, но так ли это на самом деле, пока остается загадкой.
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