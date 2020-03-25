Елизавета II в опасности: коронавирус уже во дворце

Недавно женщина обратилась к нации со словами поддержки в непростое время. Она попросила людей быть внимательными к здоровью в период пандемии коронавируса.
Однако выяснилось, что китайская инфекция уже проникла во дворец. У одного из придворных диагностировали COVID-19. Королева тоже контактировала с зараженным, и теперь врачи опасаются, что ее величество могла заразиться.
Как отметили в британском издании Hello, все работники дворца, которые общались с заболевшим, изолированы на две недели. В Виндзор королева отправилась в сопровождении 98-летнего принца Филиппа и восьми сотрудников персонала. На территорию замка больше никого не будут допускать. Также Елизавета отменила все предстоящие светские мероприятия.
Напомним, несколько недель назад сообщалось, что монаршая особа покинула Лондон из-за опасности заражения COVID-19. Однако вскоре женщина решила вернуться, чтобы заниматься делами государства. Королева и ее супруг входят в группу риска. Скоро монаршей особе исполнится 94 года, а наивысшие показатели смертности от коронавируса наблюдаются среди людей старше 60 лет.
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