"Не боюсь коронавируса": престарелый Пресняков назвал лекарство

Владимир Пресняков – старший рассказал, что не боится китайской инфекции. В его системе ценностей есть кое-что более зловещее, чем неизвестная зараза.

Однако мужчина не отрицает, что коронавирус больно ударил по его семье. Оказывается, из-за пандемии отменилось множество концертов и его джаз-бэнда, и группы "Самоцветы", где до сих пор выступает жена артиста Елена Петровна. Также не состоялся "сольник" Владимира Преснякова – младшего. 29 марта певец должен был вместе с сыном и его друзьями отыграть праздничный вечер.

По словам музыканта, отпрыск даже впал в легкую депрессию из-за отмены концерта в честь 52-го дня рождения. С тех пор певец сидит дома и никуда не выходит.

"Но я не боюсь коронавируса", – заверил Владимир Пресняков – старший. 74-летний мужчина переживает не за уход в мир иной, а за "пляски половецкие возле не совсем остывшего тела". Также он не хочет допустить, чтобы после его смерти по телевизору начали "крутить" бездарные шоу с поиском внебрачных детей. "Но раз такое запретить невозможно, то придется просто жить как можно дольше", – сказал музыкант в интервью изданию "Московский комсомолец".