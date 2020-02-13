Пресняков выставил на всеобщее обозрение мать в странном виде

Музыкант выложил пост, в котором показал свой старый снимок. Судя по подписи, артисту здесь не больше 14 лет. Он лучезарно улыбается в камеру. Рядом – его мама, солистка знаменитой группы "Самоцветы" Елена Преснякова.
Пользователи "Инстаграм" быстро отреагировали на такой редкий кадр – все-так нечасто Владимир балует подписчиков фотографиями из семейных альбомов. Фолловеры тут же отметили поразительное сходство юного Володи с прославленной мамой. "Вовка, ты мультяшка", "Молодые, красивые!", " Точь-в-точь", "Яблоко от яблони", "Мама красавица! Володя тоже хорошенький такой!" – оставили комплименты поклонники.
Наталья Подольская уже успела прокомментировать нежное фото своего мужа со свекровью. "Мой любимый", – написала певица. А Игорь Николаев отметил, в его памяти семья Пресняковых такой и осталась. "Прекрасно помню вас такими! И вообще обожаю то время!" – заключил артист.
Напомним, что родители певца прославились благодаря ВИА "Самоцветы". Владимир начал карьеру еще будучи подростком, а стал известен на всю страну после выхода фильма "Выше радуги", где исполнил песню "Зурбаган".
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