Топалов эксплуатирует родного сына

Так, например, исполнитель Влад Топалов посвящает много времени своему физическому развитию. Несмотря на то, что фитнес-залы закрыты, а выходить заниматься спортом на улицу категорически нельзя, артист тренируется дома.
Конечно, супруг Регины Тодоренко мог бы приобрести гантели, но он предпочел в кчестве инвентаря использовать собственного годовалого сына. Накануне жена Топалова опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте ролик, на котором ее супруг приседает с сидящим на шее наследником. Маленький Миша явно получает огромное удовольствие от процесса, судя по его улыбке на лице.
Тодоренко призвала подписчиков пользоваться моментом и начать проводить время с пользой. Ведь сейчас самое подходящее время для того, чтобы разобраться с всеми семейными проблемами и наладить контакт с близкими людьми.
"Наверное у всех дети счастливы сейчас, ведь родители дома. В такое непростое время появилась возможность быть в семье. Пожалуй, это единственный плюс", – отметила Регина.
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