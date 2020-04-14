"Не может говорить": заразившийся Васильев о состоянии Бабкиной

Недавно стало известно о госпитализации Александра Васильева. Историк моды попал в больницу с диагнозом двустороннее воспаление легких. Примечательно, что 31 марта он и Надежда Бабкина записали аж четыре программы "Модный приговор", которую транслирует Первый канал. 1 апреля артистку госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас певица в инфекционном боксе, хотя у нее коронавирус якобы не подтвердился, но клиническая картина, как утверждают в медицинских кругах, очень похожа на коронавирусную. Кстати, сам Александр Васильев тоже сдал тест, но пока не знает результата.
"Я Бабкину ни в чем не обвиняю, хотя не сомневаюсь, что заразился от нее", – заявил Александр Васильев. Он убежден, что 70-летняя артистка ни в чем не виновата. Наоборот, ее стоит пожалеть, поскольку ее состояние оставляет желать лучшего.
Историк моды рассказал: "Она тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме. Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма – красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни".
Ведущий "Модного приговора" перечислил симптомы своего недомогания. Это сухой кашель, высокая температура и головная боль "как при гриппе". По словам Александра, как только у него поднялась температура до +38, он связался с ведущей Ариной Шараповой. Та набрала номер теледоктора Елены Малышевой.
"Малышева меня выслушала и говорит: "Срочно вызывайте скорую". Я – ей: "Да ничего страшного, может я имбирю попью?"… В общем, за мной тут же приехала государственная скорая помощь – симпатичные женщины в красивых синих комбинезонах, и отвезли в больницу", – цитирует историка моды сайт "Комсомольская правда". При этом он отметил, что до того, как попасть в больницу, он принимал и чеснок и имбирь, но это его не спасло. В заключение шоумен признался: "Я считаю, что нынешнюю ситуацию совсем без юмора нельзя воспринимать, но на всякий случай завещание уже составил…"
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