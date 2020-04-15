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Пугачева застала дочь в постели с любовником

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Говорят, когда Алла Пугачева узнала о связи своей дочери Кристины Орбакайте с певцом Владимиром Пресняковым, она не одобрила эти отношения. Застав влюбленных в кровати, певица решилась на неожиданный шаг.
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Сегодня, 15 апреля, день рождения отмечает Алла Пугачева. Примадонне отечественной сцены исполнился 71 год. Многие российские знаменитости уже поздравили именинницу. Весьма оригинально это сделал Владимир Пресняков, отец ее бывшего зятя. Он дал интервью, вспомнив, как развивались отношения сына с дочерью звезды.

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Володя познакомился с Кристиной, когда ей было всего 16 лет. У нее недавно умерла бабушка, и девушка была предоставлена сама себе. Пугачева много работала и физически не могла уделять единственному ребенку много времени. Когда она узнала о романе Кристины с Владимиром, отнеслась к 20-летнему артисту с недоверием. А услышав, что он забрал Орбакайте с собой на гастроли, погналась за ними на машине.

"Приехала… Вова подошел к машине. Она открыла окно, посмотрела на него пристально. Он тоже молча стоял и смотрел на нее… Она закрыла окно и уехала", – рассказал отец Преснякова.

Однажды, вернувшись с гастролей, Примадонна застала влюбленных в постели. И тут она сделала неожиданный шаг – обратилась за советом к отцу Владимира. "Я говорю: "Ну что делать? Дело-то молодое…" И она вдруг с таким облегчением: "Ну, если ты так думаешь, то и я так же", – передал их разговор Пресняков.

Он предположил, что Пугачева ожидала от него возмущения. Этого не последовало, и артист пояснил, почему: "Она людей-то чувствует. Должна была понимать, что чья бы корова мычала, а моя бы молчала… Какие там строгости..."

Позже у Кристины и Володи родился сын Никита. Оба были заняты карьерой, и мальчик много времени проводил с бабушкой и дедушкой – родителями Владимира Преснякова. После того как Орбакайте и Пресняков расстались, они сохранили хорошие отношения и даже вместе веселились на свадьбе у сына.

"Кристина очень хорошо про Володю всегда говорит. А когда у него был юбилей, публично поздравила и сказала: "Спасибо за сына!" Хотя так обычно мужчина говорит своей женщине", – цитирует Владимира Преснякова StarHit.

Автор: 15 апреля 2020, 12:52
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