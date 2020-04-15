Продержалась 8 часов: Кудрявцева рассказала о первом сексе

Из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, обычные люди и знаменитости чего только не делают, чтобы развеяться. Например, Тина Канделаки начала проводить так называемые прямые эфиры – брать интервью у именитых коллег в соцсети.
На сей раз знойная брюнетка заставила разоткровенничаться гламурную блондинку Леру Кудрявцеву. Популярная ведущая вспомнила первую встречу с будущим мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.
"Сколько я продержалась до первого секса? Восемь часов. Я не шучу. Все было в первый же день, да", – призналась Лера Кудрявцева.
По словам звезды, они познакомились вечером и проговорили до почти до полудня. "Заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились – больше не расставались. Это мой человек. Просто мой", – заявила ведущая.
Ранее она рассказала, что с будущим мужем познакомилась в ресторане. Они сидели за соседними столиками, и Макаров подошел к блондинке. "Он, кстати, говорит, что я ему глазки строила. Врет! Это он ходил вокруг меня", – отметила Лера.
Кудрявцева призналась, что ей нравятся умные и зрелые мужчины, правда, она не представляет, как могла бы с таким состоять в отношениях. Ведущая боится скуки, которая неизбежно возникнет с подобным человеком.
"Иногда и мой нудить начинает, хотя еще молодой. Он больше старик, нежели я старушка. Это правда", – сообщила ведущая.
Разница в возрасте у Леры и Игоря составляет 16 лет. Однако Кудрявцева привела несколько примеров, когда муж ведет себя как старик. Например, он может полдня пролежать на диване, а для Леры это невыносимо.
"Иногда сидит и думает о чем-то. Может и всю ночь не спать, а просто лежать и прокручивать в голове какие-то мысли", – рассказала Кудрявцева.
Напомним, что влюбленные поженились летом 2013 года. Свадьба была настолько пышной, что стала знаковым событием в мире отечественного шоу-бизнеса. Многие не верили в долгосрочность отношений ведущей и хоккеиста – уж очень разными они казались.
Однако пара доказала серьезность своих намерений. В 2018 году у Леры и Игоря родилась дочь Мария. В недавнем интервью ведущая призналась, что делала ЭКО, причем беременность наступила далеко не с первой попытки.
Популярные темы форума
Ненавижу свою мать
Самый красивый певец
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Прилучный избил Муцениеце
Жить или не жить?
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
После 30 лет сложно найти..
Ненавижу