Продержалась 8 часов: Кудрявцева рассказала о первом сексе

Лера Кудрявцева уже почти семь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Известная ведущая призналась, что при первой же встрече сдалась харизматичному спортсмену.

Из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, обычные люди и знаменитости чего только не делают, чтобы развеяться. Например, Тина Канделаки начала проводить так называемые прямые эфиры – брать интервью у именитых коллег в соцсети.

На сей раз знойная брюнетка заставила разоткровенничаться гламурную блондинку Леру Кудрявцеву. Популярная ведущая вспомнила первую встречу с будущим мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.

"Сколько я продержалась до первого секса? Восемь часов. Я не шучу. Все было в первый же день, да", – призналась Лера Кудрявцева.

По словам звезды, они познакомились вечером и проговорили до почти до полудня. "Заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились – больше не расставались. Это мой человек. Просто мой", – заявила ведущая.

Ранее она рассказала, что с будущим мужем познакомилась в ресторане. Они сидели за соседними столиками, и Макаров подошел к блондинке. "Он, кстати, говорит, что я ему глазки строила. Врет! Это он ходил вокруг меня", – отметила Лера.

Кудрявцева призналась, что ей нравятся умные и зрелые мужчины, правда, она не представляет, как могла бы с таким состоять в отношениях. Ведущая боится скуки, которая неизбежно возникнет с подобным человеком.

"Иногда и мой нудить начинает, хотя еще молодой. Он больше старик, нежели я старушка. Это правда", – сообщила ведущая.

Разница в возрасте у Леры и Игоря составляет 16 лет. Однако Кудрявцева привела несколько примеров, когда муж ведет себя как старик. Например, он может полдня пролежать на диване, а для Леры это невыносимо.

"Иногда сидит и думает о чем-то. Может и всю ночь не спать, а просто лежать и прокручивать в голове какие-то мысли", – рассказала Кудрявцева.

Напомним, что влюбленные поженились летом 2013 года. Свадьба была настолько пышной, что стала знаковым событием в мире отечественного шоу-бизнеса. Многие не верили в долгосрочность отношений ведущей и хоккеиста – уж очень разными они казались.

Однако пара доказала серьезность своих намерений. В 2018 году у Леры и Игоря родилась дочь Мария. В недавнем интервью ведущая призналась, что делала ЭКО, причем беременность наступила далеко не с первой попытки.