"Горжусь!": Волочкова рассказала о своем главном достижении

Одной из своих главных заслуг танцовщица считает создание сольных концертных программ в балетном мире. Ведь она первая, кто придумал это направление и воплотил в жизнь.
Накануне Волочкова опубликовала архивный кадр в своем инстаграм-аккаунте. На фото она запечатлена после своего первого сольного выступления. Фото сделано в однокомнатной квартире на улице Полянка, в которой тогда жила Анастасия вместе со своей матерью Тамарой Владимировной.
На снимке балерина запечатлена с огромным букетом и плюшевым медведем. По словам балерины, любовь к цветам и мягким игрушкам у нее врожденная.
"Столько воспоминаний! И ведь я стала первой балериной, которая придумала и воплотила в жизнь создание в балетном мире сольных концертных программ. Очень этим горжусь и дорожу. Как же это было непросто! Вообще все, что впервые, всегда волнительно", – поделилась Волочкова.
Всего за три часа фото собрало почти семь тысяч лайков. А вот комментариев, к сожалению, нет, ведь Анастасия ограничила доступ, чтобы защитить себя от нападок хейтеров.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Самый красивый певец
Ненавижу свою мать
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Жить или не жить?
Жить вместе
Прилучный избил Муцениеце
После 30 лет сложно найти..