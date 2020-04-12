Натерпевшаяся Валерия выступила с важным обращением в связи с коронавирусом

Сейчас певица Валерия заперлась в своем доме вместе с супругом на самоизоляции. Чтобы не потерять форму она регулярно занимается спортом и проводит мини-концерты онлайн в домашних условиях.
Недавно на своей странице в Instagram певица заявила, что во время выступления обратила внимание на “крик души” одного из врачей в комментариях.
“Пожалуйста, умоляем, оставайтесь дома, чтобы мы могли быстрее вернуться в свои семьи, к своим близким, любимым людям”, – цитирует его обращение певица.
Она отметила, что пребывание дома в период карантина нельзя сравнить с работой, которую выполняют медики в этот сложный момент. Артистка считает, что самоизоляция – это самый большой вклад, который люди могут внести, чтобы помочь врачам наконец вернуться к родным.
“Перестаньте ходить в гости, гулять по городу – это будет ваш огромный вклад в дело борьбы с распространением COVID-19”, – пишет певица.
Многие поклонники поддержали Валерию в ее высказывании и призыве оставаться дома в период распространения коронавируса.
Популярные темы форума
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Жена стала выпивать.
Во что превратилась моя жизнь
Анатолий
Самый красивый певец
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Что будет с экономикой?
Жить вместе