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Появились подробности состояния Булановой после известия о проблемах с сердцем

Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
С вечера 11 апреля СМИ пестрят заголовками о госпитализации певицы Татьяны Булановой. Состояние здоровья артистки вызывает опасения.
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Новости о госпитализации Булановой стали громом среди ясного неба. Информаци была неутешительной: журналисты сообщали, что певицу срочно поместили в реанимацию с подозрением на инсульт.

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Татьяна Ивановна Буланова певица

Одно было ясно точно – ситуация серьезная. Однако поклонникам творчества исполнительницы теперь можно спать спокойно. С Булановой удалось связаться журналистам телеканала "360" и узнать о ее актуальном самочувствии. 

Артистка поведала, что чувствует себя уже гораздо лучше. При этом, если верить светским обозревателям, Буланова все еще находится в реанимации. 

Ранее сообщалось, что медики планируют провести полное обследование Татьяны Булановой. Уже после этого можно будет делать конкретные выводы о случившемся.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Известия о госпитализации Татьяны Булановой начали появляться в сети вечером 11 апреля 2020 года. Уточнялось, что знаменитость увезли в больницу в северной столице. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное.

Напомним, что неделю назад Буланова обнародовала в Сети свой детский снимок. Публикация исполнительницы стала сенсацией.

12 апреля 2020, 10:24
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