Появились подробности состояния Булановой после известия о проблемах с сердцем

Новости о госпитализации Булановой стали громом среди ясного неба. Информаци была неутешительной: журналисты сообщали, что певицу срочно поместили в реанимацию с подозрением на инсульт.
Одно было ясно точно – ситуация серьезная. Однако поклонникам творчества исполнительницы теперь можно спать спокойно. С Булановой удалось связаться журналистам телеканала "360" и узнать о ее актуальном самочувствии.
Артистка поведала, что чувствует себя уже гораздо лучше. При этом, если верить светским обозревателям, Буланова все еще находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что медики планируют провести полное обследование Татьяны Булановой. Уже после этого можно будет делать конкретные выводы о случившемся.
Известия о госпитализации Татьяны Булановой начали появляться в сети вечером 11 апреля 2020 года. Уточнялось, что знаменитость увезли в больницу в северной столице. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное.
Напомним, что неделю назад Буланова обнародовала в Сети свой детский снимок. Публикация исполнительницы стала сенсацией.
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