Помощник раскрыл правду о Булановой после страшных слухов об инсульте

Новость о госпитализации Тани Булановой с подозрением на инсульт взорвала тихий субботний вечер. Причем сообщаемые журналистами подробности с каждым часом были все ужаснее. О том, что на самом деле происходит с любимой многими певицей, корреспондент "Дни.ру" узнал у ее директора Константина Сергеева.

"Многие Таню уже похоронили, – говорит Сергеев. – И я, и она в ужасе от истерии, которая началась. Каждую минуту на нас рушатся десятки звонков. Причем про то, что у Тани инсульт, журналисты придумали сами, а потом сами же стали тему "раскручивать".

Все это, конечно, напоминает описанное Булгаковым "Мастере и Маргарите": "Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее".

"У Татьяны давно немела рука и она поехала (с друзьями, а не на "Скорой помощи"!) в клинику Алмазова – один из ведущих российских центров по оказанию кардиологической и кардиохирургической помощи – на МРТ, а там ей сказали, что ситуация тревожная и лучше остаться в стационаре на пару дней, – продолжает Константин. – Но то, что Таню отправили в реанимацию, не означает, что она умирает. С 6 утра воскресенья я с ней на связи, у нее в руках телефон, не успевает реагировать на звонки и сообщения со словами поддержки".

"Она говорит, улыбается, у нее не отнялась речь, руки и ноги работают, – заверил директор артистки. – У нее есть песня со словами "Я буду думать о хорошем, не буду думать о плохом", ставшая пророческой. Теперь Таня напевает ее и надеется, что в ближайшие дни окажется дома".