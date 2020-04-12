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Интимные подробности жизни Собчак и Богомолова стали сенсацией

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак взяла за традицию вести прямые эфиры вместе с мужем. В этот раз она рассказала, что ее бесит в новом супруге и назвала свой брак гостевым. 
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На прошлой неделе Ксения Собчак вышла в прямой эфир вместе со своим мужем и матерью Людмилой Нарусовой. Тогда сенатор обозвала свою дочь и зятя тупыми и обвинила в алкоголизме. “Что это за бутылка стоит? Молодцы, дожили!”, – отчитала она супругов. 

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

В этот раз телеведущая не стала подключать к видеосвязи никого из родственников. Компанию во время прямого эфира Собчак и Богомолову составили Глюкоза с мужем. Звезды решили провести соревнования между парами и выяснить, кто знает свою половинку лучше. В результате вскрылись неожиданные подробности из жизни звездной семьи режиссера и ведущей. 

Константин Богомолов признался, что его супруга ненавидит с утра весь мир. Он сам просыпается достаточно рано, поэтому покидать спальню приходится буквально на цыпочках. Если он неосторожно разбудит ведущую, ему знатно достанется. После этого он в комнату заходить не может.

“Периодически смотрю в вотсап – в сети Ксения или нет. Но есть нюанс. Она может появиться в 10:20 в сети, но это не значит, что она проснулась. Могла заглянуть в телефон и отложить его. А когда она стабильно в сети, то можно заходить к ней”, – рассказывает Константин.

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Ксения же призналась, что в муже ее бесит прозвище, которым он ее называет, хотя со временем пришлось привыкнуть. Теперь она и сама не брезгует использовать это слово. “Мася! Это какой-то “Дом-2”!”, – возмущается бывшая ведущая телепроекта. 

В итоге соревнование между парами выиграли Собчак и Богомолов. Телеведущая считает, что причина их победы заключается в гостевом браке, который практиковали супруги до изоляции. “Чем меньше вместе живешь, тем лучше друг друга знаешь. Это результат гостевого брака”, – заявила Ксения. 

До объявления карантина Ксения Собчак и Константин Богомолов жили отдельно. Режиссер проводил время в своей квартире в Москве, а телеведущая на Рублевке и встречались они только на светских мероприятиях. Сейчас самоизоляцию супруги проводят вместе в загородном доме Ксении.

12 апреля 2020, 16:04
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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гостья
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Да кому интересны эти два придурка! Гиена всея Руси и бездарный соблазнитель влиятельных теток!
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