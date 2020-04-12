Интимные подробности жизни Собчак и Богомолова стали сенсацией

Ксения Собчак взяла за традицию вести прямые эфиры вместе с мужем. В этот раз она рассказала, что ее бесит в новом супруге и назвала свой брак гостевым.



На прошлой неделе Ксения Собчак вышла в прямой эфир вместе со своим мужем и матерью Людмилой Нарусовой. Тогда сенатор обозвала свою дочь и зятя тупыми и обвинила в алкоголизме. “Что это за бутылка стоит? Молодцы, дожили!”, – отчитала она супругов.

В этот раз телеведущая не стала подключать к видеосвязи никого из родственников. Компанию во время прямого эфира Собчак и Богомолову составили Глюкоза с мужем. Звезды решили провести соревнования между парами и выяснить, кто знает свою половинку лучше. В результате вскрылись неожиданные подробности из жизни звездной семьи режиссера и ведущей.

Константин Богомолов признался, что его супруга ненавидит с утра весь мир. Он сам просыпается достаточно рано, поэтому покидать спальню приходится буквально на цыпочках. Если он неосторожно разбудит ведущую, ему знатно достанется. После этого он в комнату заходить не может.

“Периодически смотрю в вотсап – в сети Ксения или нет. Но есть нюанс. Она может появиться в 10:20 в сети, но это не значит, что она проснулась. Могла заглянуть в телефон и отложить его. А когда она стабильно в сети, то можно заходить к ней”, – рассказывает Константин.

Ксения же призналась, что в муже ее бесит прозвище, которым он ее называет, хотя со временем пришлось привыкнуть. Теперь она и сама не брезгует использовать это слово. “Мася! Это какой-то “Дом-2”!”, – возмущается бывшая ведущая телепроекта.

В итоге соревнование между парами выиграли Собчак и Богомолов. Телеведущая считает, что причина их победы заключается в гостевом браке, который практиковали супруги до изоляции. “Чем меньше вместе живешь, тем лучше друг друга знаешь. Это результат гостевого брака”, – заявила Ксения.

До объявления карантина Ксения Собчак и Константин Богомолов жили отдельно. Режиссер проводил время в своей квартире в Москве, а телеведущая на Рублевке и встречались они только на светских мероприятиях. Сейчас самоизоляцию супруги проводят вместе в загородном доме Ксении.