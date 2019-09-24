Юлия Волкова показала 15-летнюю дочь во всей красе

Экс-солистка знаменитой группы "Тату" Юлия Волкова впервые за долгое время показала поклонникам свою дочь. Снимок звезда выложила на своей страничке.



После ухода из нашумевшего в свое время музыкального коллектива Юлия занялась сольной карьерой. Сейчас звезда отечественного шоу-бизнеса уже не так популярна, как прежде, однако все еще является знаменитостью.

Впрочем, живет Волкова совсем не как яркая медиа-персона, 34-летняя артистка предпочитает закрытый образ жизни и редко делится подробностями. Тем не менее, 23 сентября певица опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм фотографии с дочкой.

На подборке снимков Юлия позирует вместе с 15-летней Викторией. Материал появился в интернете в связи с днем рождения юной красавицы. Свою публикацию певица сопроводила радостным текстом с поздравлениями.

"СОКРОВИЩЕ МОЕ! МОЯ ПРИНЦЕССА! СЕГОДНЯ, В ЭТОТ ДЕНЬ Я СТАЛА САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ😍😍😍НА СВЕТ ПОЯВИЛАСЬ ТЫ (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – написала экс-солистка "Тату".

Она пожелала дочери здоровья, любви, счастья, а также самых преданных друзей. Знаменитость посоветовала Виктории почаще улыбаться, т.к. девушке это действительно очень идет. Юля выразила благодарности мирозданию за то, что у нее такая дочь.

Поклонники звезды тоже поспешили поздравить дочь Волковой. Многие пожелали девушке всего самого наилучшего: "С днем рождения 🥳 пусть будет самой счастливой!", "Юлечка, с днем рождения твою принцессу! Счастья и много радости!!!🎁", "Всего самого доброго и наилучшего".