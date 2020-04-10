Состояние Алибасова ухудшилось после разлуки с Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов разъехались по разным квартирам. Народная артистка решает жилищный вопрос.

В последнее время Лидия Федосеева-Шукшина то и дело участвует в судебных процессах. В конце февраля народная артистка РСФСР вместе с дочерью Ольгой была ответчицей по иску Николая Кузнецова, руководителя фонда имени Василия Шукшина "Весна". Он обратился в суд после нелестных отзывов звезды. Требуемые два миллиона рублей Кузнецов не получил. Кроме того, ему пришлось компенсировать актрисе и ее дочери затраты и моральный ущерб.

В начале весны Лидия Николаевна выиграла еще одно дело и отсудила 100 тысяч рублей. Неясно, участвовал ли в нем Кузнецов. Артистка едва не стала жертвой мошенников, которые пытались завладеть ее средствами. Как рассказала юрист Юлия Вербицкая-Линник, судебная доверенность обманным путем была переоформлена на других лиц. Благодаря адвокату аферистам не удалось провернуть схему, и актриса получила свои деньги. Как позже призналась Федосеева-Шукшина, все это произошло из-за ее чрезмерной доверчивости.

В апреле народная артистка столкнулась с другой проблемой. Чтобы разобраться со спорным имущественным вопросом, она снова обратилась к Вербицкой-Линник. Подробности не раскрываются. Как пишет "Вокруг ТВ", Лидия Федосеева-Шукшина не живет со своим супругом Бари Алибасовым, однако он нужен для урегулирования ситуации. Актриса отправила шоумену письмо, но из-за режима самоизоляции и плохого самочувствия тот не может дойти до почты. Юрист беспокоится за супругов – из-за коронавируса они оказались в группе риска.