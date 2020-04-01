"Такое бывало миллион раз": Асмус раскрыла фобию Харламова

Кристина Асмус дала большое интервью People Talk, где рассказала, в чем разница между ней и ее супругом Гариком Харламовым. Также актриса раскрыла секрет, чего боится юморист больше всего.

Гарик Харламов и Кристина Асмус в браке уже 7 лет. Подрастает и их единственная наследница Анастасия. Кажется, что в семье все хорошо. Поэтому поклонникам всегда интересны подробности их личной жизни и хотят знать секрет отношений между супругами.

Однако, как и в любой семье, Кристина и Гарик ругаются, мирятся, преодолевают различные трудности. Им бывает сложно найти общий язык, потому что Асмус по своей натуре – перфекционист, а Харламов – пофигист. К примеру, актриса всегда очень долго собирается в отпуск. На это у нее могут уйти месяцы. А вот шоумен – человек сиюминутный. Он может моментально принять решение уехать, немедленно отправиться в путешествие.

"Такое бывало миллион раз! ", – признается Кристина.

С годами супруги научились быть мудрее, они решили, что больше не хотят тратить время и выяснять отношения. А если поклонники видят, что Асмус отправилась отдыхать только с дочкой, то это вовсе не означает ссору между супругами. Оказывается, Харламов очень боится летать на самолетах.

Кристина также затронула горячую тему прошлого года: ее откровенные съемки в фильме "Текст". Актриса призналась, что Гарик воспринял данный факт с понимаем. Он знает, что для Асмус – это всего лишь работа. К тому же, в фильме все было не по-настоящему.