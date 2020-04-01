"Такое бывало миллион раз": Асмус раскрыла фобию Харламова

Гарик Харламов и Кристина Асмус в браке уже 7 лет. Подрастает и их единственная наследница Анастасия. Кажется, что в семье все хорошо. Поэтому поклонникам всегда интересны подробности их личной жизни и хотят знать секрет отношений между супругами.
Однако, как и в любой семье, Кристина и Гарик ругаются, мирятся, преодолевают различные трудности. Им бывает сложно найти общий язык, потому что Асмус по своей натуре – перфекционист, а Харламов – пофигист. К примеру, актриса всегда очень долго собирается в отпуск. На это у нее могут уйти месяцы. А вот шоумен – человек сиюминутный. Он может моментально принять решение уехать, немедленно отправиться в путешествие.
"Такое бывало миллион раз! ", – признается Кристина.
С годами супруги научились быть мудрее, они решили, что больше не хотят тратить время и выяснять отношения. А если поклонники видят, что Асмус отправилась отдыхать только с дочкой, то это вовсе не означает ссору между супругами. Оказывается, Харламов очень боится летать на самолетах.
Кристина также затронула горячую тему прошлого года: ее откровенные съемки в фильме "Текст". Актриса призналась, что Гарик воспринял данный факт с понимаем. Он знает, что для Асмус – это всего лишь работа. К тому же, в фильме все было не по-настоящему.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?