У Самойловой после развода с Джиганом увидели нового мужчину

На прошлой неделе Оксана Самойлова приняла решение развестись с супругом Денисом Устименко-Вайнштейном (Джиганом), который пустился во все тяжкие после рождения наследника в Майами. Однако причиной разрыва, как призналась Самойлова, стали вовсе не гулянки рэпера, а его многочисленные измены.
Модель пока не делится мыслями по поводу своей жизни после развода. А вот медийные личности уже успели прокомментировать событие в звездной семье и предположить дальнейший исход. Так, адвокат Сергей Жорин уверен, что наследники останутся с Оксаной, а Джигану придется выплачивать алименты. Другое мнение у Яны Рудковской. Продюсер считает происходящее в семье Самойловой и Устименко-Вайнштейна пиаром.
Слово взяла и экстрасенс Дарья Миронова. Во время беседы с Пятым каналом провидица заявила, что многодетную маму ждет светлое будущее, а Джиган окажется "на дне", у него могут возникнуть проблемы с законом.
"Она не будет одна. Но в брак пока официально вступать не захочет", – сказала Миронова.
Дарья также уверена, что через несколько лет Оксана свяжет себя отношениями с человеком, который будет щедр на внимание к возлюбленной. Вероятно, мужчина будет моложе Самойловой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Оксана решила делить имущество. Также друг Джигана признался, что рэпер испытывает финансовые трудности.
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