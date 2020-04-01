"Обманывал на деньги": Лолита обвинила Цекало в махинациях с гонорарами

Лолита стала новой героиней ютуб-программы "В гостях у Дмитрия Гордона". Женщина раскрыла грязные тайны своих отношений с Александром Цекало.

Ведущий уточнил, действительно ли, что бывший муж обманывал артистку на деньги. "Да, это правда", – отметила певица. Оказывается, мужчина врал жене о реальной стоимости их выступлений.

Лолита призналась, что при разводе узнала лишь о маленькой части средств, которые Александр Цекало прятал от нее на левых счетах. Артистка заверила, что уже высказала ему в глаза все, что думает. "Он мне оставил небольшой шанс себя уважать, деньги я не потребовала", – рассказала Гордону звезда.

Как отметила женщина, у нее не было на тот момент таких ресурсов, которые бы позволили отсудить у бывшего мужа спрятанное богатство. При расставании артист заявил, что Лолита смогла пройти испытание славой и деньгами, а он нет. Это признание успокоило артистку.

"Мы очень любили друг друга, пока не появились деньги", – отметила певица.

Лолита слишком поздно узнала о левом счете супруга в швейцарском банке. Ей донесли на Цекало только после того, как она бросила мужа из-за его систематических измен. "Это было уже крушение всего", – вспоминает артистка.