"Легкие симптомы": мнительная Решетова задрожала перед коронавирусом

Во время пандемии коронавируса жители планеты находятся в состоянии тревоги, боясь заразиться. В большом дефиците защитные маски, респираторы, а также антисептические средства. Супруга Тимати Анастасия Решетова настолько мнительная, что делает сразу несколько тестов на коронавирус, чтобы полностью быть уверенной в своей безопасности. О повторной сдаче анализов она рассказала в инстаграм-аккаунте.
Поклонники обвинили модель в том, что она зря использует и без того дефицитные тесты. Но Анастасия поспешила успокоить свою аудиторию, объяснив, что все больше лабораторий проводят такие анализы. К тому же, у нее действительно был веский повод для беспокойства.
"У меня были легкие простудные симптомы. Но и также коронавирус может протекать абсолютно без симптомов. Поэтому я проверяюсь", – высказалась Решетова.
Напомним, ранее Решетова уже подвергалась критике, потому что начала продавать антисептические средства с большой наценкой.
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