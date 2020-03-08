Обнаженный Маликов поздравил женщин с 8 марта из бани

Дмитрий Маликов поделился новым снимком в Международный женский день. Он сделал в бане селфи с маленьким сыном.

Народный артист России Дмитрий Маликов присоединился к коллегам по цеху и поздравил женщин с праздником. Сделал он это, можно сказать, оригинально. Певец опубликовал совместный снимок с маленьким сыном в своем инстаграм-аккаунте. На фото видно, что Маликовы сидят в парилке.

"Милые девочки! Мы Вас поздравляем и повышаем градус.. любви (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", – написал артист под фото.

Представительницы прекрасного пола отреагировали на поздравление Дмитрия. Они положительно восприняли обнаженное фото певца.

"Красавчики", "Какие парни!", "Замечательная фотография, очень милая", "Уж на счет градуса любви не знаю, но градус мимишности так точно", "Жаркие красавцы!", "Немножко ню нынче в ленте не повредит", "А вас с легким паром!", – написали фолловеры.

Некоторые из поклонниц признались, что в подарок на 8 марта они получили билеты на концерт Дмитрия Маликова. К слову, им повезло больше, чем Примадонне российской эстрады. Алла Пугачева в Международный женский день показала подарок от известного дизайнера. Артистка похвасталась сумками, которые поклонники сравнили с женским половым органом.