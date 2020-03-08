Пять одновременно: бывший любовник раскрыл неизвестный факт из жизни Заворотнюк

Cитком "Моя прекрасная няня" Жигунов вспоминает с особым трепетом. В нем он исполнил главную роль Максима Шаталина, а его партнершей стала Анастасия Заворотнюк.
Журналисты задали популярному актеру вопрос о его отношении к съемкам в культовой "Няне". Жигунов отметил, что хотя он и исполнил главную роль, но никогда не смотрел шоу целиком, однако совсем недавно для встречи со зрителями полноценно познакомился сразу с несколькими эпизодами.
"Знаете, я остался доволен. В этом шоу и сценарий прекрасный, и актерский ансамбль работает великолепно. Жанр ситкома – трудный жанр. Тем более, "Прекрасную няню" снимали пятью камерами одновременно. Практически получался телеспектакль. А сегодня снимают только одной камерой, все проще", – цитирует артиста Teleprogramma.pro.
Ранее Сергея Жигунова обвинили в избиении Анастасии Заворотнюк. Однако актер опроверг эту информацию. Продюсер убежден, что его именем попросту спекулируют. "Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать", – заявил Жигунов.
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