"У меня стресс": Заворотнюк обратилась к россиянам с просьбой помолиться

Анна Заворотнюк опубликовала в своем инстаграм-аккаунте обращение к подписчикам. Девушка в ярких эмоциях описала трагедию, которая свалилась на ее семью и заявила, что нуждается в опоре.
"Сказать что у меня стресс, – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца", – написала Анна.
Дочь актрисы не стала напрямую затрагивать тему наличия рака у Анастасии Заворотнюк, но призвала всех неравнодушных молиться за здоровье матери. Она выразила уверенность, что благодаря этому звезда "Моей прекрасной няни" сможет поправиться.
Подписчики Заворотнюк-младшей сразу же бросились ее поддерживать. Многие из них надеются, что вера поможет чуду свершиться.
"Держись девочка. Главное верить в чудо", "Она просто обязана поправиться ради такой прекрасной дочери! Счастья тебе!" (Орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – обратились россияне к дочери Анастасии Заворотнюк.
Напомним, что звезда "Моей прекрасной няни" уже давно ведет борьбу с тяжелой формой рака. Родные не раскрывают информацию о ее состоянии.
Предположительно, Анастасия Заворотнюк находится в больнице и проходит курс реабилитации после операции. Сама актриса так же не высказывалась по поводу самочувствия.
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