"Это только верхушка": Соседов высказался о "похоронах" Заворотнюк

Сериал "Моя прекрасная няня" выходил на экраны без малого пять лет. Главная героиня многосерийной комедии няня Вика в исполнении Анастасии Заворотнюк завоевала огромную любовь зрителей. После завершения ситкома, получившая известность актриса снялась в паре десятков картин, однако повторить успех "Няни" так и не смогла.
Известный критик Сергей Соседов уверен, что знает, почему карьера Заворотнюк закончилась на "Моей прекрасной няне". Эксперт отметил, что общался по этому поводу со многими известными режиссерами.
По словам Соседова, Заворотнюк "похоронила" свое профессиональное будущее, согласившись работать в ситкоме. Блестяще сыграв взбалмошную девушку из Мариуполя, она навсегда "заперла" себя в этом образе. Зрители и режиссеры не могут воспринять артистку отдельно от персонажа.
Сергей подчеркнул, что считает Настю осень талантливой. Анастасия Заворотнюк, по его мнению, могла бы добиться большего. "Няня" – это только верхушка! Заворотнюк гораздо глубже и мощнее, у нее очень хороший инструментарий актерских средств, но ей не давали играть", – цитирует Сергея Соседова РИА ФАН ссылкой на "Российский диалог".
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