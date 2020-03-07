"Не помню! Простите": у 75-летнего Антонова проблемы с памятью

Народный артист России решил разобрать фотоархив. В процессе музыкант нашел редкий снимок. Юрий Антонов запечатлен с покойным певцом Иосифом Кобзоном и вокалисткой Ириной Аллегровой. Также в кадр попал некто четвертый, лица человека не видно, однако, если судить по прическе, можно предположить, что это продюсер Виктор Дробыш.
По словам Антонова, фото было сделано во время какого-то конкурса. Юрий Михайлович выступал как один из членов жюри. Композитор вспомнил, что речь тогда шла о первом месте, а вот других подробностей он не припоминает.
"Кого? Не помню! Простите", – написал Юрий Антонов в личном "Инстаграм".
В комментариях поклонники поддержали знаменитость. Фанаты отмечали, что композитору, в его почтенном возрасте, простительно быть таким забывчивым.
Отметим, что Юрий Антонов часто появляется на телевидении. Не так давно, например, он стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Композитор признался ведущему Борису Корчевникову, что не понимает современных молодежных кумиров. По его словам, такие певцы как Ольга Бузова или Тима Белорусских, во времена СССР сидели бы в тюрьме.
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