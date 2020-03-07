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"Не помню! Простите": у 75-летнего Антонова проблемы с памятью

Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
75-летний композитор Юрий Антонов не вспомнил недавних событий. Проблемы с памятью для людей его возраста – не редкость.
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Народный артист России решил разобрать фотоархив. В процессе музыкант нашел редкий снимок. Юрий Антонов запечатлен с покойным певцом Иосифом Кобзоном и вокалисткой Ириной Аллегровой. Также в кадр попал некто четвертый, лица человека не видно, однако, если судить по прическе, можно предположить, что это продюсер Виктор Дробыш.

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По словам Антонова, фото было сделано во время какого-то конкурса. Юрий Михайлович выступал как один из членов жюри. Композитор вспомнил, что речь тогда шла о первом месте, а вот других подробностей он не припоминает.

"Кого? Не помню! Простите", – написал Юрий Антонов в личном "Инстаграм".

В комментариях поклонники поддержали знаменитость. Фанаты отмечали, что композитору, в его почтенном возрасте, простительно быть таким забывчивым.

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Публикация от Юрий Антонов (@yuryhitofficial)

Отметим, что Юрий Антонов часто появляется на телевидении. Не так давно, например, он стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Композитор признался ведущему Борису Корчевникову, что не понимает современных молодежных кумиров. По его словам, такие певцы как Ольга Бузова или Тима Белорусских, во времена СССР сидели бы в тюрьме.

Автор: 7 марта 2020, 22:06

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
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А где Готье Так много слов,а все пустое Так и везде,всюду Вот гадость Бузова,одни пустые встречи и пустые поцелуи и обнимашки ДЛЯ Пиара Вот за счет этого мерзость Бузова и хапает голоса А почему замолчали про подписчиков ,решили повременить,а то много накупили ботов и уже пора проверять эту <цензура> на количество накрученных подписчиков Явно понятно ,что всё враки Надо провести опрос ТОЧНО Это все впереди
гость
Ответить
Пусть проверят футболиста ,что подкатил и сломал ногу Тарасову ЭТО ТОЧНО СДЕЛАНО НЕ ТАК ПРОСТО Бузова подкупила эту тварь,чтобы он урыл Тарасова ЭТА ТВАРЬ БУЗОВА НЕ БУДЕТ СЧАСТЛИВА ЕСЛИ НЕ СДЕЛАЕТ ГАДОСТЬ ТАРАСОВЫМ ОНА УЖЕ ПОДГОВАРИВАЛА СВОИХ ФАНАТОВ ПИСАТЬ ТРЕНЕРУ СЛУЦКОМУ УГРОЗЫ ,ЧТО ОН ВЗЯЛ ТАРАСОВА В СВОЮ КОМАНДУ ,НО ЧЕЛОВЕК АДЕКВАТНЫЙ ТРЕНЕР И НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ С ЭТОЙ ГАДОСТЬЮ,ТЕПЕРЬ <цензура> РЕШИЛА ПОДКУПИТЬ ИГРОКА КОМАНДЫ И УРЫТЬ ТАРАСОВА ВОТ СУЩНОСТЬ БУЗОВОЙ
Писать буду везде,уже написала слуцкому и буду писать ему и не только Эту шл.. Бузову надо судить
гость
Ответить
Понятно,что возраст берет свое А вот что с головой у Бузовой,которая,выступая после певца знаменитого не смогла вспомнить Лещенко ,вот это уже патология ,больной алкоголички Бузовой А пишут, хотят унизить нормального классного композитора Антонова Смотрите за дебилкой Бузовой,а потом наезжайте ,тупые "авторы"
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