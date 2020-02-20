"Не сыпьте соль на рану": юбиляр Юрий Антонов высказался о единственном сыне

Юрий Антонов стал очередным звездным гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Легендарному артисту исполнилось 75 лет.

Накануне, 19 февраля, круглую дату отметил один из самых известных вокалистов нашей страны – Юрий Антонов. Каждая его песня хит. В свое время он собирал стадионы, его знал весь СССР. Вчера артисту исполнилось 75 лет. Несмотря на то, что мало кто может назвать его новые песни, исполнитель все так же популярен.

Певец пришел в студию к Борису Корчевникову, чтобы рассказать о семье и карьере. Он родился в Ташкенте и объездил с концертами всю страну. Везде его принимали овациями. Певец был успешен не только в творчестве, но и в любви. По словам артиста, женщины сами делали первый шаг, чтобы познакомиться с ним. Безусловно, Юрий Антонов был любимцем дам.

Между тем женат он был трижды, но все эти браки окончились разводами. Примечательно, что бывшие жены Юрия Антонова в настоящее время живут за границей: по некоторым данным, одна – в Нью-Йорке, другая – в Загребе, третья – в Париже. Кстати, именно в третьем браке у Юрия Антонова родились двое детей: дочь Людмила и сын Михаил. Наследница живет во Франции с матерью, а наследник – в Москве.

О детях Юрия Антонова почти ничего не известно. Борис Корчевников попытался выведать у артиста подробности. Он спросил, что певец испытал, когда у него появился сын. Тот дал понять, что не намерен обсуждать частную жизнь. "Не давите на чувства человека, не давите. Не сыпьте соль на рану. Есть такая песенка у моего друга Славы Добрынина, вы знаете такого композитора", – несколько интригующе сказал Юрий Антонов. Он добавил, что нет смысла об этом говорить.