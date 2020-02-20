Получал отчисления ежемесячно: Юрий Антонов признался во взяточничестве

Мужчина рассказал, что ему удалось заработать миллион в Советском Союзе. Как признался композитор, он ежемесячно получал отчисления на счет за авторские права, а также за концерты, которых часто бывало по несколько в день. Оказывается, он зарабатывал порой по 15-20 тысяч рублей в месяц, учитывая, что средняя зарплата советского гражданина была в районе 100 рублей.
"В Советском Союзе деньги значения не имели, был как-то предел, которого хватало для приличной жизни. У меня было двое "жигулей" – одни ломались, на вторых я ездил. Ну в ресторане поужинать, ну подарки купить девушке", – вспоминает артист о благах позднесоветского общества.
Юрий Антонов мог позволить себе многое, однако ничего нельзя было достать без "нужных людей". Например, как рассказывает композитор, в тот период стали завозить французские духи, модницы за ними постоянно бегали, а купить их было почти невозможно.
"У меня была одна женщина – директор магазина парфюмерии, она говорила "В любой момент, Юра, у меня всегда найдется". Я приезжал к ней, брал 2-3 бутылочки для того, чтобы подарить редакторам советского телевидения – музыкальным редакторам разных программ. Вот таким образом я входил в доверие", – признался композитор в эфире шоу "Судьба человека".
Борис Корчевников изумленно слушал откровения ветерана российской сцены. Да уж, не каждый день услышишь признание прославленного артиста во взяточничестве. Но, как всем известно, рука руку моет.
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