"Страшные дни": Елена Малышева поразила признанием о раке

В преддверии своего 59-летия Елена Малышева призналась, что ей сильно повезло с семьей. Телеведущая похвалила своего мужа за спокойствие, доброту и умение слушать, отметив, что сама не обладает таким даром.
По словам Малышевой, она также довольна своими детьми и поддерживает с ними дружеские отношения. Однако прежде, чем обрести счастье, семье телеведущей пришлось пережить несколько сокрушительных трагедий.
Доктор медицинских наук рассказала, что супруге ее старшего сына пришлось узнать о смерти своей матери прямо на родильном столе. Женщина долго боролась с раком, но потерпела поражение как раз в ту ночь, когда у нее родился внук.
"Это были страшные дни в родильном доме", – сказала ведущая.
Елена Малышева призналась, что у ее сестры также обнаружили рак. Однако женщина смогла справиться с болезнью и остаться в живых.
"Всегда нужно подниматься и жить. Мы с мамой плакали и переживали, что ее ребенок останется один. А сейчас ее сыну 30 лет и его мама жива", – поведала знаменитость.
Еще одной личной трагедией для Малышевой стала смерть ее отца. По словам телезвезды, у него обнаружили болезнь Альцгеймера после того, как мужчина потерялся в метро и не помнил о произошедшем. Об этом врач вспомнила на шоу "Честное слово с Юрием Николаевым".
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