Фиолетовый с красным: Волочкова решилась на экстремальную прическу

Артистка поделилась с фолловерами в "Инстаграм" несколькими шокирующими фотографиями. На снимках балерина предстала во всевозможных париках. Женщина примерила ярко-красное каре с челкой, возможно, желая перещеголять героиню Милы Йовович из "Пятого элемента". Еще одним безумным экспериментом стали лиловые искусственные короткие волосы.
Также в салоне Анастасия Волочкова надела на голову и более классические парики. Например, артистка сфотографировалась с русым каре и светлым шиньоном до плеч. Как отметила балерина, с собой из магазина она забрала накладки на волосы. Танцовщица добавила искусственный объем к своим слегка поредевшим хвостам и теперь может похвастаться двумя тугими девичьими косами до пояса.
Напомним, накануне Дана Борисова заявила, что готова помочь Анастасии Волочковой справиться с алкогольной зависимостью. Телеведущая отметила, что даже предлагала балерине отправиться на лечение, однако та отказалась. Как считает женщина, уже три года пребывающая в трезвости, спасти танцовщицу от пристрастия к бутылке могут только близкие люди, которым она доверяет.
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