Пьяного Ефремова не пустили на самолет после спектакля с Чапаевым

Актер Михаил Ефремов вновь стал героем светской хроники из-за скандала. Выяснилось, что артиста не пустили на рейс в аэропорту Пулково. Сотрудники авиакомпании airBaltic приняли такое решение из-за сильного алкогольного опьянения актера. Он собирался лететь из Санкт-Петербурга в Ригу. В итоге на актера составили протокол об административном правонарушении.
За день до запланированного вылета актер московского "Современника" играл в спектакле "Чапаев и пустота". Поклонники гадают, что отмечал Ефремов.
Ранее сообщалось о серьезных проблемах Михаила Ефремова со здоровьем. Во время отдыха на даче актер упал и повредил ребро. Он стал испытывать проблемы с дыханием. Но вместо того, чтобы обратиться к врачам, Михаил поехал на съемочную площадку сериала.
"Мне трудно об этом говорить – дышать тяжело. Да и вообще, я не такой, каким меня представляют. Жизнь моя нормальная, тихая, спокойная. Я стесняюсь", – говорил актер журналистам передачи "Ты не поверишь!".
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