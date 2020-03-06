Иосиф Пригожин попал в реанимацию с жутким диагнозом

С Иосифом Пригожиным случилось несчастье. Музыкального продюсера свалил серьезный недуг, в результате его увезли в больницу.

Иосифа Пригожина сразил свиной грипп. К счастью, это случилось не сейчас, а некоторое время назад. Однако те свои ощущения музыкальный продюсер очень хорошо помнит. "Это была катастрофа, я лежал в реанимации, легкие плавились", – пожаловался супруг певицы Валерии.

С тех пор продюсер убежден: уберечься от всего невозможно. "Если только закрыться дома и никуда не выходить", – предположил продюсер. Он прокомментировал и невероятно распространившуюся в мире моду на медицинские маски. Люди стали пользоваться ими после того, как началась эпидемия коронавируса.

Представители мирового шоу-бизнеса не остались в стороне. На днях наделала много шуму в СМИ продюсер Яна Рудковская, появившаяся на модном показе в маске, которую украсила крупными цветами. Тренд закрепила группы "Фабрика", которая на препати фестиваля "Жара" предстала перед публикой в масках с пайетками. Кроме того, теперь ни один показ дизайнеров не обходится без этого атрибута. Рэпер Тимати умудрился не только на себя надеть маску, но даже на собственного кота.

Иосиф Пригожин к этой своеобразной моде относится со скепсисом. "С одной стороны, в этом нет ничего плохого – нам напоминают, что надо предохраняться. Но все равно складывается ощущение, что люди глумятся над вирусом, это как пир во время чумы", – заявил продюсер.

"Носить повязку – это все равно что везде ходить с презервативом!" – привел оригинальное сравнение супруг певицы Валерии. Иосиф Пригожин поставил под сомнение, что маска способна уберечь человека от коронавируса. Он рассказал, что общался с неким доктором, который объяснил ему, что маску следует носить людям, которые уже больны, чтобы не заразить здоровых.

"Все мы бываем в ресторанах, кино, магазинах, едим и пьем в общественных местах. Вы же не будете есть в маске. Или, например, концерт у Валерии – представьте себе, что она или музыканты выйдут на сцену в медицинских повязках. Смешно же!" – высказался Иосиф Пригожин.