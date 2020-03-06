Роза Сябитова назвала главный недостаток российских женщин

Ведущая "Давай поженимся" считает, что продажность – это главная проблема женщин России. Роза Сябитова лично проверила это утверждение, когда открывала брачное агентство в середине 90-х. Тогда в сводническом деле преуспевал Петр Листерман. Он владел сразу несколькими компаниями, где "продавали" женщин богатым мужчинам. Сваха не могла предположить, что представительниц прекрасного пола при знакомстве с потенциальным супругом будут интересовать только деньги.
"Я же хотела помочь выйти замуж за хорошего мужчину, которому ты не будешь доказывать свою благодарность, что взял тебя с двумя маленькими детьми, и не будешь "продаваться" за это. <...> Что с вами, женщины? Что пошло не так?", – написала Роза.
Россиянок не приходится уговаривать на замужество с состоятельными мужчинами и в настоящее время, отмечает Сябитова. Ведь к ней в брачное агентство до сих пор приходят женщины, которые просят им найти обеспеченного спутника жизни.
Некоторые подписчики хотели спровоцировать сваху. Они попросили озвучить цену, за которую Сябитова устраивает свидания одиноким клиенткам. Но Роза решила оставить вопрос без ответа.
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