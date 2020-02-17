Фингал под глазом и выбитый зуб: превратившаяся в алкоголичку Сябитова произвела фурор

Похоже после закрытия программы "Давай поженимся" Роза Сябитова окончательно уйдет на заработки в "Инстаграм". Телеведущая решила завоевать новых поклонников вайном, который она сняла в шуточной форме.
На видео Роза рассказывает, как несмотря ни на что обрести женское счастье. Как говорит закадровый голос в видео, от насущных проблем – геморроя, нищеты, отсутствия хорошего настроения и предательства домашних животных – поможет бормотуха.
Сябитова в шутку намекнула, что видео могло быть рекламным и отметила в нем место для потенциального бренда.
После выпитого содержимого банки Роза Сябитова превращается в типичную алкоголичку – с фингалом под глазом и "выбитым" зубом.
"Сказка – ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок. В данном случае, девицам!", – подписала публикацию сваха.
Возможно, телеведущая хотела поиронизировать над женщинами, которые прибегают к алкоголю, чтобы уйти от проблем, а также призвать их отказаться от спиртного.
Подписчикам Сябитовой пришелся по вкусу ролик. Некоторые даже попросили у главной героини рецепт "женского счастья", а также посоветовали свахе больше снимать такие видео.
Можно предположить, что Роза Сябитова планирует в будущем побороться за звание топового вайнера. Ведь чувства юмора и самоиронии у телеведущей для этого достаточно.
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