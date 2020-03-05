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Знаменитый российский кардиолог назвал причину рака у Заворотнюк

Известный кардиолог Александр Мясников рассказал, провоцирует ли экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) онкологию. По мнению доктора, каждый случай индивидуальный.
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Ведущего программы "О самом главном" Александра Мясникова попросили прокомментировать опасения россиян насчет процедуры ЭКО. После громких новостей о болезни Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, которые, по слухам, прибегали к оплодотворению в пробирке, общественность начала предполагать, что такая репродуктивная технология может вызывать раковую опухоль.

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По мнению кардиолога, гормональные препараты, которые используются для этой процедуры, провоцировать онкологию не могут. Однако если у пациента уже есть опухоль, то технология может стать причиной различных осложнений.

"Как и любая процедура, она имеет свои показания и противопоказания. Но если у тебя уже есть что-то, есть какие-то гормонально-зависимые опухоли, наверное, это может быть той самой последней каплей. На самом деле наркологический потенциал таких процедур нигде не описан и не зарегистрирован", – сказал Мясников.

Доктор отметил, что это лишь его мнение. Так или иначе, специалисты требуют делать комплексное обследование организма и просят от таких пациентов обдуманного решения, прежде чем воспользоваться процедурой ЭКО.

Экстракорпоральное оплодотворение – это технология, при которой яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют в пробирке. Эмбрион хранится в условиях инкубатора, где развивается до пяти дней. После этого его переносят в полость матки для беременности.

Автор: 5 марта 2020, 17:25

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