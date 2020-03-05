"Терпит лишения": Нельсон из "Рефлекса" о тяжелой доле единственного сына

Ирина Нельсон готовится к большому сольному концерту в Кремле – 3 октября группа REFLEX отметит 20-летие. Но звезда нашла время между репетициями посетить pre-party музыкальной премии "Жара". Там с ней и встретился корреспондент "Дни.ру".



Певица не исключает, что сын от первого брака Антон примет участие в ее осеннем выступлении на главной сцене страны. Музыкант, мультиинструменталист, он уже работал с матерью. "Я буду рада, если он согласиться выступить, – призналась Ирина. – Сын уже выходил со мной, а я просила: сыграй тут на виолончели, а тут на кларнете…"

Интересно, что талантливый парень старается дистанцироваться от знаменитых родителей. "Мой второй муж и сын – очень талантливые люди и очень амбициозные, – пояснила Нельсон. – Но иногда их музыкальные вкусы не совпадают. К тому же сын старается строить свою музыкальную карьеру независимо от нас. Он никогда не просил помощи, продвижения, денег. Наоборот – повторяет, что все будет делать сам. Ему это крайне необходимо, чтобы почувствовать себя самодостаточным музыкантом и человеком, избежать сравнений с нами. Он даже терпит некоторые лишения, не получает всех выгод, которые мог бы получить от нашей популярности".

Рассказала певица и о деликатном моменте из своей биографии. После знакомства с Вячеславом Тюриным и решения переехать из Новосибирска Москву муж начал сильно ревновать. Она была вынуждена оставить семью, а ребенка воспитывали родители. "Недопониманий и конфликтов с сыном на этой почве никогда не случалось, – заверила Ирина. – У меня просто не было возможности в ту пору жить с ним. Хотелось скорее решить все проблемы. Я частенько ездила к родителям, постоянно была на связи".

Спустя два года, обустроившись в Москве, Ирина забрала Антона и определила его в частную школу. По словам артистки, ревности к ее новому мужу у отпрыска никогда не было. "Вячеслав очень любит детей, он очень общительный, – отметила Нельсон. – Сын повел себя тактично, никогда не ревновал меня".