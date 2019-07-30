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Шоу-бизнес

"Сын меня не осуждает": Нельсон из Reflex рассказала об однополой любви

Фото: пресс-служба
Ирина Нельсон, знакомая всем по группе Reflex, за несколько дней в Баку успела многое: погуляла по Старому городу, стала гостьей фестиваля "Жара", побывала на звездном бранче у главреда журнала "ОК!" Вадима Верника. Там-то с певицей за чашечкой кофе и побеседовал корреспондент "Дни.ру". 
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Ирина, хотя про возраст женщины не говорят, но, в Вашем случае, меня совершенно потрясает тот факт, что Вы уже стали бабушкой, хотя девчонкой выглядите!

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 Интервью

Сюжеты Интервью

Да, вы правы, у меня маленький внук, он школьник. В школе, кстати, не знают, кто у него бабушка. Тем более, он, как и мой сын, довольно замкнутый – оба сторонятся статусности, публичности. Для них все это неважно, поэтому мне для контакта с ними приходится сбрасывать все свои регалии и быть простым человеком. Вторая моя половина – это йога. Я учу сына и внука вещам, которые вне понятий моды и популярности.

Чем сын Антон занимается?

От сцены отказался принципиально – хотел быть не публичным художником. Антон учился на классике, самостоятельно освоил толстый учебник гармонии. А сейчас – музыкальный продюсер, занимается своими проектами. Кроме того, он композитор, пишет прекрасные тексты, в том числе и принимал участие в создании первых хитов группы "Рефлекс", играет на всех инструментах.

Груз Вашего громкого имени по жизни мешал или помогал ему, как считаете?

Для него очень важно самоутверждаться и создавать все самому, а не за счет популярности меня или моего мужа – продюсера и композитора Вячеслава Тюрина. Когда он был маленький, то какое-то время не жил с нами – я много работала. Он несколько лет воспитывался бабушкой и дедушкой. Поэтому когда он переехал в Москву, мы договорились с одной частной школой, чтобы им занимались.

Школа оказалась для детей очень обеспеченных родителей, и сына это испортило. Антон стал считать, что родители обязаны постоянно помогать, обеспечивать, предоставлять что-то, создать для ребенка прочный фундамент. И не понимал, что не всегда это получается.

Я пыталась объяснить, что для завоевания статуса, успеха нам потребовалось много лет, ведь приехали мы с мужем в Москву из Новосибирска с 300 долларами в кармане. И много лет занимались тяжелым трудом.

Неужто родной кровиночке ни копейки ни даете?!

Машину мы ему подарили, он работает на нашей студии. А на квартиру сам заработал.

Фото: пресс-служба

Сына никогда не смущало, что его мама производит впечатление адепта однополой любви?

Ну что вы? Какая Лесбиянка?! Я замужем уже 25 лет за моим продюсером и композитором Вячеславом Тюриным. Как-то нам под руку попался журнал, где писали, что мужчинам подсознательно нравятся двойняшки.

И мы решили эту тему эксплуатировать, это был вполне осознанная коммерческая формула. Тем более, несмотря на разницу в возрасте, мы с девушкой из коллектива смотрелись практически одинаково, многие нас считали близняшками.

Пока тиражировался такой имидж, я была погружена в философию буддизма, занималась йогой и встала на путь вегетарианства. Тогда это не было трендом, как сейчас, меня многие считали "странной" девушкой. Сегодня говорю о йоге открыто, а за имидж группы сын меня не осуждает.

В следующем году группа Reflex отмечает 20-летие. Как готовитесь?

Все что происходило и происходит в жизни группы, всегда контролировалось лично мною и Вячеславом. Планируем дать большой юбилейный сольный концерт в Кремле, где я исполню и "золотые" хиты группы, и новые песни. Чувствую нереальный прилив сил творческой энергии и готова дальше радовать  поклонников.

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Автор: 30 июля 2019, 10:39

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