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47-летняя солистка REFLEX Ирина Нельсон запретила называть себя "бабушкой"

Ирина Нельсон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Глядя на роскошную подтянутую Ирину Нельсон, сложно поверить, что она уже давно бабушка – ее внуку уже 10 лет. О наследниках с певицей и поговорил корреспондент "Дни.ру" за кулисами концерта канала "МУЗ-ТВ" в Кремле.
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"Я стараюсь внука не баловать, не окружать лишней заботой и воспитывать в строгости, – призналась Ирина. – Но главное, учу его сохранять стабильный вес. Просто было время, когда мальчик влюбился в фаст-фуд. И тогда я ему сделал замечание – сказала, что когда он будет заглядываться на девочках, то будет стыдно, что из под майки торчит животик. И теперь он очень переживает, всякий раз при встрече спрашивает меня, не торит ли. Нет, говорю, у тебя есть шанс понравиться!"

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Интересно, что зовет внук свою бабушку по имени – так же, как и внуки Аллы Пугачевой. "У нас в доме запрещено слово "бабушка", – пояснила Нельсон. – Оно вообще не употребляется. И я очень рада, что у нас нет возрастной дискриминации, так назыываемого "эйджизма". Мы общаемся как друзья. И внук воспринимает меня как подругу. А когда идем с внуком по улице, он всегда в восторгом говорит: "Ира, наверное, все думают, что ты моя мама". Если так пойдет и дальше, то Ирину Нельсон под ручку с внуком могут считать и за влюбленную пару, ведь певица исповедует кундалини-йогу и намерена, молодея, жить как минимум до 108 лет.

Ранее в интервью "Дни.ру" певица говорила: "В школе у внука не знают, кто у него бабушка. Тем более он, как и мой сын, довольно замкнутый – оба сторонятся статусности, публичности. Для них все это неважно, поэтому мне для контакта с ними приходится сбрасывать все свои регалии и быть простым человеком. Вторая моя половина – это йога. Я учу сына и внука вещам, которые вне понятий моды и популярности"

Автор: 26 февраля 2020, 16:10
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