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Борисова обвинила Успенскую в давлении на больную дочь

В интервью изданию "Дни.ру" Дана Борисова прокомментировала ситуацию в семье Любови Успенской. Девушка встала на защиту не совсем здоровой Татьяны Плаксиной. 
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Телеведущая рассказала, что присутствовала на одном из шоу, где обсуждали проблему в отношениях певицы и ее дочери. Как отметила блондинка, ей удалось лично пообщаться с девушкой. Выяснилось, что ребенок артистки проходила лечение от наркозависимости на Самуи, где в свое время восстанавливала рассудок Дана Борисова. "Она от марихуаны там выздоравливала. Я даже в прошлом феврале летала туда к ребятам пообщаться, отдохнуть, и видела ее там", – рассказала Дана.

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Дана Александровна Борисова Телеведущая

Девушка прониклась историей Татьяны Плаксиной, когда выступала экспертом на одной из передач, посвященных ее конфликту со звездной матерью. Также она уточнила, что посмотрела скандальное интервью Любови Успенской у Ксении Собчак, во время которого певица убежала из студии в слезах. Как отметила Дана Борисова, в целом ей ближе позиция дочери, однако мнение артистки она также уважает. "Я все равно за молодежь. Тем более у меня ситуация схожая с Таней, у нее тоже наркотическая зависимость, и она со мной в одном центре была. Успенская мне кажется слишком авторитарной, давит на нее", – поделилась своей позицией ведущая. 

Также Борисова посоветовала родственницам все же найти путь к примирению. Первый шаг должен сделать тот, кто сознательнее, уверена собеседница "Дни.ру". "В данной ситуации мать умнее, потому что дочь, мы видели, и сейчас выкладывает какие-то прямые эфиры неадекватные. У нее действительно проблемы со здоровьем из-за этой всей трагедии", – с сочувствием отметила Борисова. 

Автор: 5 марта 2020, 06:07
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