Зал церковных соборов предназначался для заседаний Поместного и Архиерейского соборов. Именно здесь 15 лет назад было вынесено решение о канонизации ряда святых. По благословению Алексия II зал стали использовать для проведения светских мероприятий.
9 марта тут состоится "концерт о любви в сопровождении оркестра", посвященный женщинам. Помимо прочих, в нем участвуют Феликс Царикати, Альберт Жалилов, Сергей Рогожин, Эмиль Кадыров. Последний на своих страницах в соцсетях и сообщил о грядущем событии.
Выступлений под православными иконами у него еще не было. А теперь Эмиль споет в храме Христа Спасителя на фоне ликов святых, которыми щедро украшены стены и колонны зала. Во время мероприятия особенно хорошо будет смотреться мозаика на тему одного из главных событий Нового Завета – Пятидесятницы. В этот день апостолы, преисполнившись Святого Духа, пошли нести Евангелие в мир.
Напомним, что под этими святыми сводами в минувшем году должен быть состояться концерт Виталины Цымбалюк-Романовской и ее любовника Прохора Шаляпина. Однако воцерковленные граждане богохранимой страны с хоругвями пошли против кощунства и добились отмены выступления "воровки", как они называют бывшую жену Армена Джигарханяна. К счастью, запланированное выступление Кадырова протестов ни у кого не вызывает.
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