"Умираю от анорексии": исхудавшая невеста Петрова обеспокоила народ

Повышенное внимание к актрисе Стасе Милославской началось после того, как она стала возлюбленной звезды российского кинематографа Александра Петрова. Количество подписчиков в ее инстаграм-аккаунте увеличилось, а это значит, что и хейтеров также прибавилось.
Им-то она и дала отпор, когда увидела в комментариях советы поправиться, а то у актрисы "совсем одни кости торчат". С такой критикой Милославская мириться не хочет.
"Люди так сильно переживают, что я умираю от анорексии, что не могут промолчать!" – сказала Стася.
Напомним, Петров начал встречаться с Милославской после разрыва со звездой фильма "Притяжение" Ириной Старшенбаум. Также, как и с бывшей возлюбленной, Александр познакомился со Стасей на работе – на съемках фильма "Стрельцов". Официально пара объявила о своих отношения в декабре 2019 года. А недавно Милославская переехала к Петрову в квартиру.
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