"Умираю от анорексии": исхудавшая невеста Петрова обеспокоила народ

Стася Милославская испугала поклонников худобой. Они начали советовать актрисе поправиться, но девушка отреагировала на это резко.

Повышенное внимание к актрисе Стасе Милославской началось после того, как она стала возлюбленной звезды российского кинематографа Александра Петрова. Количество подписчиков в ее инстаграм-аккаунте увеличилось, а это значит, что и хейтеров также прибавилось.

Им-то она и дала отпор, когда увидела в комментариях советы поправиться, а то у актрисы "совсем одни кости торчат". С такой критикой Милославская мириться не хочет.

"Люди так сильно переживают, что я умираю от анорексии, что не могут промолчать!" – сказала Стася.

Напомним, Петров начал встречаться с Милославской после разрыва со звездой фильма "Притяжение" Ириной Старшенбаум. Также, как и с бывшей возлюбленной, Александр познакомился со Стасей на работе – на съемках фильма "Стрельцов". Официально пара объявила о своих отношения в декабре 2019 года. А недавно Милославская переехала к Петрову в квартиру.