Ольга Орлова взбесила народ "голым" фото

Телеведущая опубликовала откровенный снимок в своем инстаграм-аккаунте. На нем звезда запечатлена под струями воды, льющейся из душа. Ольга Орлова стоит топлес в изящном колье, томно смотря в камеру.
Знаменитость напомнила фолловерам о Всемирном дне воды. Она отметила, что спасение планеты – в руках каждого. "Голый" снимок вызвал у поклонников недоумение, а у некоторых даже гнев.
Многие подписчики посчитали, что обнародовать подобные фото в "таком" возрасте неуместно. "Опять голая", – констатировал один из пользователей соцсети.
Отметим, что Ольга Орлова любит делиться с фанатами кадрами, демонстрирующими фигуру, за что ее нередко травят хейтеры. Ранее певица выложила в свой микроблог фото в купальнике. Звезду часто подозревают в излишнем увлечении фоторедакторами при обработке кадров.
Как писали "Дни.ру", недавно ведущие шоу "Дом-2" Ольга Орлова и Ксения Бородина вернулись из Куршевеля. По приезде обе знаменитости решили самоизолироваться дома.
Популярные темы форума
Жёны брошенки богатых мужчин.
А вы уже сходили в ашан?
Хочу найти мужика
Коронaвирус - это миф?
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Куда бы вы сейчас поехали?
А вы смотрите Док Ток?
Закрыли границу с Белорусией
Что мне делать?
Как не заболеть?