Андрей Григорьев-Апполонов пошел на крайние меры из-за скандала с внебрачным сыном

Рыжий из "Иванушек" продолжает отрицать, что у него есть внебрачный сын от экс-помощницы Леси Сазыкиной. В новом выпуске шоу "Пусть говорят" Первого канала женщина вновь рассказала о своих отношениях со звездой.
Сазыкина намерена через суд доказать, что воспитывает шестилетнего сына Германа от Андрея Григорьева-Апполонова. Она утверждает, что артист знал про существование наследника и даже помогал ей с деньгами и воспитанием. Также Леся призналась, что пока не рассказала мальчику о его настоящем отце.
Выяснилось, что исполнитель прошел ДНК-тест, чтобы доказать, что не является отцом ребенка Сазыкиной. Результат экспертизы будет готов позже. Андрея Григорьева-Апполонова настаивает, что вся эта мутная история была выдумана его фанаткой, представляющейся помощницей.
Напомним, Андрей Григорьев-Апполонов осенью 2019 года развелся с супругой Мариной. В браке они воспитывали двух детей. Певец тяжело переживает расставание с избранницей. Так, продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко ранее заявил, что артист имеет серьезные проблемы с алкоголем.
То, что солист стал выглядеть хуже, заметили и поклонники. На некоторых фото в "Инстаграм" Андрей Григорьев-Апполонов снят с красным, одутловатым лицом. Фанаты желают любимому артисту поскорее справиться с болью от ухода жены и взять себя в руки.
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