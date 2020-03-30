Звезда "Битвы экстрасенсов" напугала жутким пророчеством о зараженной воде

Дарья Миронова – участница первого сезона телепроекта "Битва экстрасенсов". Она известна тем, что многие ее пророчества сбылись. В эту тревожную для всех годину корреспондент "Дни.ру" спросил у ясновидящей, что нас ждет дальше.

"Климатические аномалии продолжатся, – считает Миронова. – Нас ждет необычайно жаркое лето, сильные ветра и практически тропические внезапные ливни, облака пыли будут накрывать некоторые страны".

В целом же происходящее на планете Дарья называет не иначе как "постепенное наступление нового ледникового периода". "Сейчас идет резкое потепление температуры, которое будет длится пять лет, затем придут холодные ветра, наступит резкое похолодание", – полагает ясновидящая.

Видит она и беды, которые ждут землян. "Воды будет много, но пить ее будет нельзя – большая часть окажется зараженной, причем зараза придет из Азии. Спасет же всех пресная вода из Антарктиды", – сделала жуткое пророчество Миронова.

"Япония к 2025 году создаст лекарство, продлевающее жизнь через кровь. Из этого лекарства будет модифицированная вакцина, поражающая раковые клетки, – уверена Дарья. – В Лондоне в 2027 году будет сделано серьезное открытие в области физики. Оно поможет не только снизить содержание азота в атмосфере, но и перевернет все наши представления о строении Земли. Два вулкана проснутся, что заметно изменит климат, один из них принесет много огня и лавы, несколько островов уйдут под воду к 2054 году".