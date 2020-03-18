Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату отступления смертоносного коронавируса

198 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено на сегодняшний день в мире. Причем 7954 человека по состоянию на 18 марта скончались. О том, когда мир сможет побороть коварную инфекцию, "Дни.ру" рассказала ясновидящая, экстрасенс, магистр народной медицины, парапсихолог, суггестолог, биоэнерготерапевт Дарья Миронова. Звезда первого сезона шоу ТНТ "Битва экстрасенсов" считает, что паниковать не стоит.

"Самый опасный яд – информационный, – уверена Дарья Миронова. – От него нет вакцины, поэтому, проникнув в нас однажды, он убивает нас всю жизнь. Будущее за теми, кто выработает иммунитет к технологическим ловушкам и научится исключать из своей жизни информационные источники с разрушающим и отравляющим сознание контентом. Не бойтесь, прекратите панику, это важно!"

"Коронавирус отступит, – считает Миронова. – Нет опасности для россиян. Реальной угрозы, раздутой СМИ в безумных масштабах, не существует. Коронавирус отступит к 25 мая в России и к 10 июня в мире".

"Туризм, переживающий кризис, постепенно выровняется к 17 июня. При этом туризм внутри страны увеличится раза в три в этом году. На это и рассчитана пиар-компания о вирусе, – убеждена Миронова. – Да, кстати, коронавирус этот известен науке давно, он был выявлен еще в 1965 году. А сейчас просто мутировал, но внутриклеточную ДНК сохранил практически в том же виде".

Коронавирус, как думает участница "Битвы экстрасенсов", не самое страшное, что ждет нас в этом году. "Климатические аномалии продолжатся, – уверена ясновидящая. – Нас ждут необычное жаркое лето, сильные ветра и практически тропические внезапные ливни. Пыль повсюду облаком будет накрывать некоторые страны. Високосный год принесет с собой авиакатастрофы. Их пик случится в августе-ноябре. В конце августа произойдут реформы военных структур и медицины. Будет много политических перестановок, связанных с новой стратегией жесткой политики, произойдет финансовая реформа, рост рубля".