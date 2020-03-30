"Ужас": оголившую зад Нюшу осудили за непристойное поведение

Певица Нюша (Анна Шурочкина) шокировала россиян очень откровенным фото. Многие посчитали, что для замужней женщины такая демонстрация тела недопустима.

В своем инстаграм-аккаунте артистка продемонстрировала аппетитные формы. Смелый эротичный снимок произвел фурор в Сети.

На фото певица Нюша предстала в черном боди с открытыми спиной и ягодицами. Ноги звезды обтянуты кожаной портупеей, а завершают сексуальный образ босоножки на шпильках. Поклонники мужского пола осыпали исполнительницу комплиментами.

Однако далеко не всем столь откровенный образ певицы Нюши пришелся по душе. Многие отметили, что такое поведение – перебор. "Ужас", – отреагировала одна из подписчиц знаменитости.

Отметим, что после рождения дочери, которую назвали Симбой, певица Нюша быстро вернула формы. Девушка занималась спортом и старалась правильно питаться.

Как писали "Дни.ру", в последнее время звезду ругают за слишком откровенные снимки. А после публикации фото, сделанных на берегу океана на острове Бали, поклонники попросили певицу Нюшу не становиться похожей на Ольгу Бузову. Не секрет, что поющая ведущая любит эпатировать публику.