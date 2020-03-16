Сергей Лазарев не находит места из-за смерти

Певец написал в соцсети, что 15 марта Павлу исполнилось бы 42 года. Сергей Лазарев признался в любви брату и отметил, что тот навсегда останется в его памяти. Он до сих пор не верит, что брата больше нет рядом.
Напомним, брат Сергея Лазарева попал в ДТП. С многочисленными травмами мужчину отправили в больницу. Через несколько дней он скончался. У Павла осталась дочь.
Знаменитость принимает активное участие в жизни наследницы брата, которой сейчас 16 лет. В свободное время он занимается с ней пением. Сергей Лазарев часто вспоминает брата и посвящает ему публикации в социальных сетях.
Как писали "Дни.ру", Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. Его сын родился в 2014 году. В 2017 году на свет появилась его дочь. Наследники звезды родились от суррогатной матери.
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