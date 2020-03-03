Орлова показала новорожденного ребенка и устроила переполох

Ольга Орлова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок с маленьким ребенком. Фанаты были удивлены, ведь было известно, что у телеведущей только один сын.

Певица и телеведущая реалити-шоу "Дом 2" Ольга Орлова ошарашила поклонников снимком с маленьким ребенком. Фотографию звезда подписала скромно: "Когда утро началось с прекрасного".

Подписчики инстаграм-аккаунта засыпали вопросами экс-солистку "Блестящих". Люди не скупились на комплименты.

"Когда успели?! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)", "Это чей малыш? Ваш?", "Оля, как же вам идет", "Олечка, вам желаю такого же карапуза", "Так прекрасно!! Уют на фото и спокойствие!", "Вам так идет быть мамочкой!", "Олечка, когда же вы успели? Такой чудесный малыш", – высказались фолловеры.

Кто-то из подписчиков решил пошутить и предположил, что на фото совместный ребенок Ольги и ведущего "Дома 2" Влада Кадони. Так или иначе, любопытство поклонников Ольга решила не удовлетворять.

Напомним, у Орловой есть 19-летний сын Артем. Певица рассказывала, что молодой человек не любит привлекать к себе внимание, старается избегать публичности. На снимках в инстаграм-аккаунте своей матери юноша появляется редко, а если такое случается, то не показывает свое лицо.