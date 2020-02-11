"Не ищите": Орлова сбежала из России после слухов о романе с мужем Бородиной

Обсуждать личную жизнь звезд шоу "Дом-2" начали после того, как другая ведущая – Юлия Барановская – обронила неоднозначную фразу. Наблюдатели усмотрели в ней намек на мужа Бородиной, поскольку она упомянула кличку кота своей коллеги – Шантик.
"Что делать, если мужик не работает и не хочет? А дома дрессирует Шантика?", – написала Барановская в социальных сетях.
Омаров поразился разгоревшимся слухам и вскоре опубликовал в своем инстаграм-аккаунте шуточное опровержение. Но его планы сорвала еще одна ведущая шоу "Дом-2" – Ольга Орлова. В комментариях к его записи она оставила короткую фразу "привет от любовницы", после чего дискуссия вспыхнула с новой силой.
Вскоре после этого Орлова опубликовала в своем микроблоге снимок, под которым попрощалась со своими фанатами и сообщила, что покидает Россию.
"Маленькое путешествие– самый эффективный способ перезагрузить себя. (Не ищите меня, хочу побыть одна )", – написала Ольга.
Многие поклонники не на шутку взволновались и решили поинтересоваться, что произошло. Но более внимательные подписчики обратили внимание, что фото было сделано в американском Нью-Йорке и тут же догадались, что знаменитость улетела отдыхать в США.
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