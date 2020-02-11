"Не ищите": Орлова сбежала из России после слухов о романе с мужем Бородиной

Недавно в СМИ просочились слухи о том, что муж телеведущей Ксении Бородиной – Курбан Омаров – изменяет своей супруге. Некоторые даже утверждали, что он стал встречаться с мужчиной и забрал с собой детей.

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