Покинувшая страну Ольга Орлова раскрыла подробности нового романа

Бывшая солистка знаменитой группы "Блестящая" призналась, что давно ждала подходящего человека. "Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. С женщинами всё гораздо сложнее. А с женщинами 40+ тем более. Но я точно знаю, что каждый человек заслуживает счастья. Дело за малым – верить в него и дождаться. Я верила! Привет", – написала Орлова в своем "Инстаграм".
Почитатели творчества стали поздравлять Ольгу с тем, что она наконец-то обрела личное счастье. Раннее Орлова заявляла, что она по-прежнему верит в любовь и даже хочет выйти замуж. Стоит отметить, что в комментариях к публикации отметились не только поклонники, но и коллеги по цеху. "Светишься", – написала певица Ольга Бузова.
Напомним, ранее в СМИ просочились слухи о том, что муж телеведущей Ксении Бородиной – Курбан Омаров – изменяет своей супруге. Некоторые даже утверждали, что он стал встречаться с мужчиной и забрал с собой детей.
Обсуждать личную жизнь звезд шоу "Дом-2" начали после того, как другая ведущая – Юлия Барановская – обронила неоднозначную фразу. Наблюдатели усмотрели в ней намек на мужа Бородиной, поскольку она упомянула кличку кота своей коллеги – Шантик.
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