"Может убить": стало известно о намерении Степаненко извести Петросяна

По словам Жорина, именно артистка инициирует шумиху в СМИ. Степаненко заказывает статьи о Евгении Вагановиче.
"Возможно, хочет довести его, чтобы он согласился отдать ей все или чтобы – не дай бог! – с ним что-то случилось. У него же сердце больное. И любой стресс может его в прямом смысле слова убить", – заявил Сергей Жорин, однако подчеркнул, что прямых доказательств этому у него нет.
Между тем адвокат убежден, что именно Елена Григорьевна сделала развод достоянием общественности, в то время как сам Евгений Ваганович мечтал все оставить в тайне. Более того, артистка инициировала травлю помощницы комика Татьяны Брухуновой. Слух о том, что Петросян купил молодой протеже квартиры, пустила именно Степаненко.
Сергей Жорин добавил, что видел Татьяну Брухунову всего раз. Девушка оставила о себе очень приятное впечатление. То, что 30-летняя помощница решила рассказать об отношениях с 74-летним комиком в эфире Первого канала, юрист назвал хоть и вынужденным, но очень правильным шагом. Таким образом Татьяне удалось не только остановить травлю, но и обрести поклонников. "Она хорошая девушка. Спокойная, умная, с хорошо поставленной речью. Заботится о Петросяне", – цитирует Сергея Жорина "Экспресс газета".
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