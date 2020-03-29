"Может убить": стало известно о намерении Степаненко извести Петросяна

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что его подзащитный – жертва алчности. Юрист уверен, что комика доводит экс-супруга Елена Степаненко.

Продолжение: Правнук и сын будут за одной партой сидеть: подробности появления наследника у Петросяна

По словам Жорина, именно артистка инициирует шумиху в СМИ. Степаненко заказывает статьи о Евгении Вагановиче.

"Возможно, хочет довести его, чтобы он согласился отдать ей все или чтобы – не дай бог! – с ним что-то случилось. У него же сердце больное. И любой стресс может его в прямом смысле слова убить", – заявил Сергей Жорин, однако подчеркнул, что прямых доказательств этому у него нет.

Между тем адвокат убежден, что именно Елена Григорьевна сделала развод достоянием общественности, в то время как сам Евгений Ваганович мечтал все оставить в тайне. Более того, артистка инициировала травлю помощницы комика Татьяны Брухуновой. Слух о том, что Петросян купил молодой протеже квартиры, пустила именно Степаненко.

Сергей Жорин добавил, что видел Татьяну Брухунову всего раз. Девушка оставила о себе очень приятное впечатление. То, что 30-летняя помощница решила рассказать об отношениях с 74-летним комиком в эфире Первого канала, юрист назвал хоть и вынужденным, но очень правильным шагом. Таким образом Татьяне удалось не только остановить травлю, но и обрести поклонников. "Она хорошая девушка. Спокойная, умная, с хорошо поставленной речью. Заботится о Петросяне", – цитирует Сергея Жорина "Экспресс газета".