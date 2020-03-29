"Они не боятся ничего": Сафронов высказался о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой

В середине марта стало известно о том, что в семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой произошло пополнение: у пары родился сын. Как сообщил осведомленный источник, ребенок появился на свет в медицинском центре ОАЭ благодаря суррогатной матери.
Супруга артиста опровергла это известие, отметив, что уже не в первый раз становится жертвой подобных слухов. Евгений Петросян в свою очередь попросил журналистов перестать обсуждать его личную жизнь. "Это совершенно не ваше дело", – заявил он в разговоре с Teleprogramma.pro.
Новость распространилась быстро. Так, в передаче "Вечерний Ургант" ведущий поздравил супругов с рождением сына. Он также отметил, что малыш был зачат в прошлом году, когда у Евгения Петросяна было много концертов. "А сейчас он сядет на самоизоляцию, что начнется?", – пошутил Иван Ургант.
Мимо радостного события не смог пройти и художник Никас Сафронов. В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ он назвал супругов смелыми: "Они не боятся ничего. Можно порадоваться за них. Захотели рожать и родили. Жить надо сегодня". По мнению многодетного отца, рождение ребенка – "это сказка".
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